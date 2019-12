By Alessandra Chianese

L’uomo risulta già noto alle forze dell’ordine: in corso le indagini della polizia

Agguato di camorra in pieno giorno: freddato un 38enne in una tabaccheria

PORTICI – Sparatoria in pieno giorno all’interno di una tabaccheria: è accaduto questa mattina a Portici, in provincia di Napoli. Un uomo è stato freddato da diversi colpi di arma da fuoco, morendo sul colpo: si tratta di Ciro D’Anna, 38enne, deceduto prima di essere trasportato in ospedale.

I fatti si sono verificati questa mattina: sul posto sono prontamente giunti gli agenti di polizia per effettuare i rilievi. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti: non è esclusa nessuna pista. L’uomo risulta già noto alle forze dell’ordine, pertanto è stata considerata anche la possibilità che si sia trattato di un agguato di camorra.

