ACERRA – Agguato di camorra poco fa nel napoletano: ucciso un 48enne. L’omicidio è avvenuto ad Acerra, in corso della Resistenza. La vittima si chiamava Giuseppe A., ed era del posto. Le forze dell’ordine hanno interdetto l’accesso all’area per effettuare tutti i rilievi del caso. La circolazione è stata spostata via Bruno Buozzi. I killer hanno raggiunto l’uomo nei pressi di casa sua, per il resto non sono stati resi noti altri particolari.

IMMAGINE DI REPERTORIO