Alimenti in cattive condizioni nel napoletano: scattano i sequestri

FRATTAMAGGIORE – Alimenti in cattive condizioni igienico sanitarie e controlli in città contro i botti illegali: scattano i sequestri da parte della Polizia Locale. Sanzioni per migliaia di euro. Una attività programmata per arginare ogni forma di abuso commesso in occasione delle festività natalizie.

L’operazione segue la campagna di prevenzione, che ha visto protagoniste nelle scuole le forze dell’ordine, in particolare la polizia municipale, con il comandante Biagio Chiariello. Nel corso dell’intervento sono stati fatte sgomberare diverse bancarelle per la vendita di botti. Controlli sono stati effettuati soprattutto sulla vendita di alimenti, e sulle postazioni “mobili”, che in vista del cenone della vigilia di Natale, registrano una notevole intensificazione.

In pochissimi giorni sono state elevate centinaia di sanzioni per sosta selvaggia e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le verifiche hanno interessato in particolare gli alimenti, come frutta, verdure, e altro, posti in vendita in precarie condizioni igieniche, lungo strade ad alta intensità di traffico, esposti allo smog: i caschi bianchi hanno infatti notato come questi prodotti fossero coperti da polveri nere dovute proprio all’esposizione dei gas di scarico delle auto.

In particolare sono state identificate due persone, residenti nel rione Salicelle, ad Afragola, che esponevano, senza alcuna precauzione, i prodotti alimentari in vendita. Si è proceduto al sequestro di quasi 150 kg di merce ed elevate sanzioni pari a 7mila euro per esercizio abusivo di attività e altro.

Posto sotto sequestro anche il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa con circa mille euro di verbale. Altri due veicoli, utilizzati per la vendita ambulante, sequestrati perché privi di assicurazione. L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, per garantire sicurezza ai consumatori in prospettiva del cenone di fine anno, quando la vendita di alimenti diventa incontrollabile.

