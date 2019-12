Ansia nell’agro aversano: Domenico è scomparso da tre giorni

By Gianluca Russo

I familiari hanno lanciato l’appello per il suo ritrovamento attraverso Facebook

CESA (CE) – Ansia nell’agro aversano, precisamente a Cesa. Da tre giorni, infatti, non si hanno notizie di Domenico Brasacchio, conosciuto da tutti come Mimmo. L’ultimo avvistamento risale al 27 dicembre alle ore 18. I familiari hanno lanciato l’appello per il suo ritrovamento attraverso Facebook chiedendo a chiunque dovesse vederlo o avesse sue notizie di contattare il numero 3925186897.