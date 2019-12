Arresti per maltrattamenti a Napoli e provincia: una delle vittime ferita più volte con un coltello

Tre persone, in totale, sono finite in manette. Le operazioni dei Carabinieri

NAPOLI/CIMITILE – A Napoli i carabinieri del nucleo radiomobile insieme a quelli della stazione San Giuseppe hanno arrestato per lesioni personali un 37enne originario della repubblica dominicana. È accusato di aver aggredito -per gelosia- la 34enne con cui ha una relazione, ferendola con un coltello alle braccia e sfregiandole il volto. è accaduto la notte del 15 dicembre nella stanza di un b&b in cui soggiornavano. lei è corsa in ospedale appena è riuscita a liberarsi.

Arrivata lì ha riferito ai dottori di essere stata aggredita dal compagno. i medici l’hanno subito soccorsa e avvisato nel frattempo i carabinieri.

Quando i militari sono arrivati hanno trovato ancora l’uomo e l’arma sporca di sangue. Dopo aver documentato e ricostruito la vicenda hanno arrestato il 37enne. ora è in carcere.

Nel quartiere San Carlo Arena, invece, i carabinieri della Stazione di Capodimonte hanno eseguito un’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli applica a un 58enne il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Ritenuto responsabile di stalking, il 58enne – in un periodo di circa 5 mesi – ha contattato telefonicamente la donna per quasi 30 mila volte.

A Cimitile infine i carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto 40enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica di Nola per estorsione e maltrattamenti in famiglia che ha commesso a Scisciano nel 2018.

dovrà scontare 4 anni. dopo le formalità è stato tradotto al carcere di Poggioreale.