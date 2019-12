Aversa, movida violenta: rissa finisce a coltellate, picchiato un ragazzo di Marano

By Alessandra Chianese

Due situazioni svincolate ma entrambe di grande pericolo per i tanti giovani che frequentano la movida aversana

AVERSA – Ancora casi di risse ad Aversa nel cuore della movida: durante lo scorso weekend, precisamente la notte tra sabato e domenica, si sono verificati due episodi di violenza a distanza di poco tempo, seppur non collegati tra loro.

Nel primo caso, intorno alle 23:30, sono rimasti coinvolti alcuni giovani stranieri, in possesso anche di diversi coltelli: i fatti si sono verificati a piazza Savignano dove uno dei ragazzi, 20enne, di origine maghrebina, è stato ferito da alcuni fendenti e trasportato al pronto soccorso per le dovute medicazioni: fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi.

L’altro episodio, invece, ha interessato un 21enne di Marano, picchiato da suoi coetanei durante una rissa in via Roma. Portato a bordo di un’ambulanza presso l’ospedale di Aversa, ha riportato la frattura della caviglia.

Due situazioni svincolate ma entrambe di grande pericolo per i tanti giovanissimi che durante il weekend frequentano la movida aversana.