By Giovanna Iazzetta

Bambino di 5 anni esanime a causa di una stufa difettosa: corsa in ospedale

SPARANISE – Paura nel pomeriggio di ieri per un bambino di 5 anni trovato privo di sensi. I fatti sono avvenuti in via Solimeno, dov’è intervenuta un’ambulanza cooperati dai vigili del fuoco.

I sanitari hanno immediatamente soccorso un bimbo di solo 5 anni con perdita di coscienza a causa probabilmente di una intossicazione da monossido di carbonio. A causa di una stufa difettosa si sentiva un fortissimo odore di gas che usciva dalla casa dove è stato prelevato il piccolo paziente.

I sanitari, come riportato da Edizione Caserta, hanno iniziato immediatamente tutte le procedure rianimatore e veniva trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Sessa Aurunca dove è stato consegnato ai sanitari del nosocomio per il proseguo delle cure necessarie.

Grazie alla professionalità del personale del 118 di Sparanise, Pontecorvo, Presentato e Salzillo si è scongiurata una tragedia.