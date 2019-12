Beve dalla bottiglia e si sente male, corsa in ospedale per un 13enne: c’era ammoniaca nell’acqua

By Ciro De Liddo

La madre ha raccontato ai carabinieri di aver acquistato la bevanda in un supermercato della città. Si indaga

TORINO – Beve dalla bottiglia e si sente male, corsa in ospedale per un 13enne: trovata ammoniaca nell’acqua.

L’episodio è avvenuto questa mattina a Torino. Un 13enne si trovava in classe quando dopo aver bevuto da una bottiglia d’acqua, ha accusato un malore. Subito l’insegnante presente in aula, spaventata, ha chiamato i soccorritori del 118 che hanno trasportato il giovane studente all’ospedale pediatrico Regina Margherita.

Nel nosocomio, i medici hanno sottoposto il 13enne a tutti gli esami di accertamento necessari. Inoltre, informati dell’accaduto anche i carabinieri che dopo aver analizzato il liquido contenente nella bottiglia hanno riscontrato la presenza di ammoniaca nell’acqua. Pare che anche un compagno di classe del 13enne, dopo aver aspirato dallo stesso fiasco, si è sentito male.

La madre dello studente è stata immediatamente informata e ha spiegato ai militari di aver acquistato la confezione d’acqua in un supermercato della città. I militari hanno subito sequestrato altre bottiglie vendute nel medesimo negozio per sottoporle a delle analisi. Si attendono i risultati per cercare di fare chiarezza sulla dinamica.

Nel frattempo, il ragazzo non verserebbe in gravi condizioni ma resta in ospedale sotto osservazione.

