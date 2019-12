BENEVENTANO – Caso di sospetta meningite: 40enne ricoverato d’urgenza al Cotugno.

Un 40enne, originario di Cervinara, nel beneventano, ha accusato forti dolori dovuti ad una febbre molto elevata. Per tale motivo, spaventati, i familiari lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Rummo di Benevento.

Qui, i medici dopo i primi controlli hanno deciso di trasferirlo al Cotugno di Napoli poiché presentava tutti i sintomi riconducibili alla meningite.

Stando a quanto rilevato, le condizioni dell’uomo sarebbero gravi. Inoltre, il sindaco di Cervinara, Filuccio Tangredi, è in queste ore in contatto con l’ASL e la famiglia del 40enne, in modo tale, che in caso di conferme il primo cittadino è pronto per attivare l’eventuale profilassi per chi è stato in contatto con l’uomo. Si attendono eventuali aggiornamenti.

