By Alessandra Chianese

Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare gli autori della rapina

Casoria, rapina a mano armata alle poste: malviventi in fuga

CASORIA – Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Casoria: intorno alle 13, due uomini armati hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio postale sito in via Cavour, minacciando utenti e operatori con una pistola.

Come riporta “Nano Tv”, sul posto erano presenti diversi testimoni che hanno immediatamente notato i due malviventi, molto alterati: questi non sono riusciti a rubare nulla, fuggendo via privi di bottino.

Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per verificare la dinamica dei fatti e appropriarsi delle immagini di videosorveglianza per identificare gli autori della rapina.

