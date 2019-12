ROMA – Caterina si uccide nei bagni della metro: la lettera con le motivazioni del gesto estremo.

Continuano le indagini sul suicidio di Caterina Glorioso, la soldatessa 30enne che nella giornata di ieri si è tolta la vita nei bagno della metropolitana di Roma.

La giovane, arruolatasi 5 anni fa, era originaria di Vitulazio, nel casertano ma stava prestando servizio a Roma. Ieri, intorno alle 7 di mattina, ha come ogni giorno iniziato il suo turno lavorativo. Poco prima delle 9 ha detto alla collega che sarebbe andata in bagno. Proprio nei bagni della fermata Flaminio, la 30enne si è esplosa contro un colpo di pistola mettendo fine alla sua vita.

Sul posto sono, subito, intervenuti i carabinieri che hanno avviato i primo rilievi del caso. Infatti, la stazione è stata chiusa per 5 ore e riaperta solo successivamente. Il corpo della vittima, invece, è stato già consegnato al medico legale che nelle prossime ore effettuerà l’autopsia.

Nel frattempo, la Procura di Roma ha avviato un fascicolo d’inchiesta e le indagini continuano. Stando a a quanto trapelato, gli investigatori avrebbero trovato nell’alloggia di Caterina una lettera di 12 pagine. In essa ci sarebbero scritte le motivazioni che l’avrebbero portata a commettere il gesto estremo. La giovane potrebbe essersi uccisa in seguito alla fine della sua relazione con il fidanzato. Inoltre, nella lettera, ora sotto sequestro, Caterina avrebbe lasciato un messaggio anche alla sua famiglia a cui chiese scusa per l’atto violento che stava per compiere.

Non sono mancati, al diffondersi della notizia, messaggi di cordoglio ai familiari di Caterina e massaggi d’addio per la 30enne. Amici, colleghi e parenti la ricordano come una ragazza introversa ma allo stesso tempo solare. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito al caso.

