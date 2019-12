Choc sul litorale domitio: 35enne trovato morto, ipotesi omicidio

By redazione

CASTEL VOLTURNO – Indagano i carabinieri sulle cause del decesso di un cittadino straniero di 35 anni trovato senza vita, questa mattina, in via Moghi a Castel Volturno con una profonda ferita alla testa. L’ipotesi è quella dell’omicidio. Il decesso, infatti, potrebbe essere avvenuto dopo una violenta aggressione.

I militari stanno interrogando alcuni residenti in attesa dei risultati dell’esame autoptico disposto sulla salma. L’uomo potrebbe essere morto a causa delle botte ricevute.

Il cadavere dell’uomo, sulla trentina e probabilmente straniero, era in un terreno a ridosso della sua abitazione. Al momento del ritrovamento presentava ferite al volto e su diverse parti del corpo del tutto simili a quelle di un pestaggio.

Saranno ora le indagini a chiarire le cause del decesso e soprattutto l’esatta dinamica dei fatti. Sulla salma potrebbe essere disposto l’esame autoptico.

FONTE: EDIZIONECASERTA.IT