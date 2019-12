Come riciclare i regali di Natale che non ci piacciono senza farsi beccare

Per qualcuno il riciclo è un qualcosa di immorale, ma in realtà è un buon modo per evitare sprechi

Natale è la festa più attesa dell’anno. Un momento da condividere con i più cari e anche tempo di regali, un rituale che si è evoluto nel tempo ma che resta sempre la cosa più attesa di questa ricorrenza.

Non sempre però sotto l’albero si trova ciò che si desidera, non tutti sono così bravi da sapere ciò che si vuole o addirittura riuscire ad ‘indovinare’ i nostri gusti. Quindi a questo punto non ci resta che riciclare ciò che reputiamo di non nostro gradimento.Per qualcuno il riciclo è un qualcosa di immorale, ma in realtà non è così. Anzi è un buon modo per evitare sprechi.

Riciclare i regali di Natale può essere utile e divertente, seguendo in particola 4 consigli:

La prima regola del riciclo dei regali è che siano nuovi: devono avere l’etichetta (ma non il prezzo) ancora attaccata e la confezione originale. Il regalo usato e riciclato è l’unica cosa che si deve davvero evitare!

La seconda cosa a cui bisogna fare davvero attenzione è che il destinatario non conosca in nessun modo la persona che ha fatto a voi il regalo che state riciclando

La terza regola è riciclare con gusto: non infliggete ad altri la tortura di dover ricevere in regalo il soprammobile che vi ha regalato la suocera! Riciclate solo quei regali che pensate possano essere apprezzati da altri, altrimenti evitate!

L’ultimo consiglio è infine avere pazienza: la montagna di regali che proprio non vi piacciono li potrete smaltire durante tutto l’anno, trattenetevi quindi dal buttarli via già il giorno dopo!