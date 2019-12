Condannato ai domiciliari per detenzione e spaccio di droga, evade: 44enne finisce in carcere

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno riconosciuto in via De Meis ed arrestato per evasione, sapendolo agli arresti domiciliari, Ciro Corcione, napoletano di 44 anni. L’uomo era sottoposto alla misura dallo scorso 16 novembre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.