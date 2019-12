Giugliano, consiglio comunale: approvato il DOS, rinviato il regolamento edilizio, affidato il De Cristofaro

GIUGLIANO – Si è tenuto stamattina il consiglio comunale con 10 punti all’ordine del giorno tra i quali quello sull’approvazione del Documento di Orientamento Strategico relativo al programma integrato città sostenibile (PICS), sull’affidamento dello stadio De Cristofaro al Giugliano calcio della famiglia Sestile e quello sul regolamento edilizio.

Partendo proprio da quest’ultimo punto, l’approvazione del regolamento è stata rinviata dopo la proposta di rinvio del consigliere Alfonso Sequino e le numerose perplessità sollevate dalla minoranza, tra le quali quelle di Nicola Palma che da Presidente della I commissione consiliare avrebbe voluto che il suddetto regolamento passasse in quella commissione “come dovrebbe accadere per ogni regolamento” ha sostenuto in aula il consigliere pentastellato. La maggioranza è andata sotto nella votazione 13-12. Decisivi per il risultato della votazione l’uscita dall’aula dei consiglieri Andrea Guarino e Paolo Liccardo (poi rientrati successivamente) e l’astensione da parte del presidente del consiglio Luigi Sequino.

Nel secondo punto all’ordine del giorno che prevedeva l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari si è discusso del piano di recupero urbano “area ex Matrone e viarelle”. Anche questo punto è stato, però, rinviato dopo la richiesta di Andrea Guarino. La minoranza ha sostenuto come questo progetto sfuggisse agli indirizzi del consiglio comunale e si prestasse, invece, a quelli degli uffici competenti.

E’ stato temporaneamente affidato alla FC Giugliano 1928 del compianto Salvatore Sestile, lo stadio Alberto De Cristofaro. Dal prossimo 5 gennaio e fino alla fine del campionato dilettanti, i gialloblu disputeranno le gare interne nello stadio di Casacelle.

Con l’approvazione del DOS, all’ultimo punto dell’odg, tra l’altro, si è dato il via al progetto per la nuova illuminazione dello stadio De Cristofaro ed alla costruzione della Curva Liternum, chiesta a gran voce dal tifo organizzato giuglianese.

Nella votazione sull’affidamento del De Cristofaro al Giugliano si è astenuto il Pd, il centrodestra, invece, ha votato contro. Particolarmente duro l’intervento di Anna Russo sulla questione: “Questo affidamento fatto in questo modo è una truffa alla città, ai danni del Giugliano calcio ed una mortificazione alla memoria di chi ha coltivato il sogno di riportare il calcio a Giugliano. Una struttura come il De Cristofaro va affidata con tutti i crismi di legge, attraverso un bando pubblico. Sono certa che la società della famiglia Sestile abbia tutti i requisiti per partecipare serenamente alla gara ad evidenza pubblica.

“Alla struttura mancano accertamenti di tipo tecnico e collaudi – continua la leader di Cambiamenti – questo vuol dire ‘menare dentro’ l’affidatario perchè in questo modo lo si carica di ogni costo e di ogni responsabilità, quando invece bastavano 60 giorni per espletare una gara pubblica”. La consigliera chiude poi il suo intervento con una proposta per ovviare alla mancanza di vigilanza nell’area della struttura evidenziata dal sindaco: “Entro quei 60 giorni si potevano invitare gli altri affidatari delle strutture sportive adiacenti allo stadio – che pagano un canone molto basso e che già provvedono alla vigilanza – ad aumentare l’area di sorveglianza in modo da coprire anche il perimetro del De Cristofaro”.

Il consiglio comunale, come anticipato, ha approvato, quindi, il documento di orientamento strategico, sbloccando di fatto interventi per 18 milioni di euro previsti dal PICS, il programma integrato di città sostenibile.

Questi i 13 interventi previsti:

1. Villa Comunale di 10.000 mq a Via Madonna del Pantano nel bene confiscato al boss Zagaria (1.200.000 euro);

2. Asilo nido nella Villa a Via Madonna del Pantano confiscata al boss Zagaria (1.200.000 euro);

3. Villa Comunale a Piazza Gramsci, mediante il recupero di aree del I Circolo didattico tra Via Labriola e Viale Iodice con realizzazione di due campi polifunzionali (1.123.000 euro);

4. Realizzazione “Cinema Moderno” al Corso Campano (430.000);

5. Circuito museale e culturale dedicato al Basile mediante tecnologie digitali e realtà aumentata (500.000 euro);

6. Lavoro di restauro presso la Chiesa dell’Annunziata (2.000.000 euro);

7. Adeguamento del Mercato Ortofrutticolo (1.500.000 euro);

8. Realizzazione parco urbano in Viale San Francesco d’Assisi (1.669.000 euro);

9. Realizzazione di 5 aree gioco e campi polivalenti a Licola Mare, Via Agazzi-Ina Casa, Quartiere Camposcino, Viale dell’Acquario-Viale dei Gemelli (1.000.000 euro);

10. Riqualificazione del Parco Archeologico di Liternum (2.500.000 euro);

11. Completamento della Cittadella sportiva di Via Pigna con realizzazione di una curva da 2.000 posti, pista di atletica ed illuminazione dello stadio (1.400.000 euro);

12. Area giochi in Via Ripuaria prossimità del IV Circolo Didattico (250.000);

13. Realizzazione di un’area giochi in Via Epitaffio nel parcheggio antistante la Scuola Media Impastato ed i 100 alloggi (250.000 euro).

Inoltre – rende noto il sindaco Antonio Poziello – è stato chiesto alla Regione di stanziare ulteriori 6milioni di euro per la realizzazione del collettore fognario di Santa Caterina, che si andranno ad aggiungere ai 6milioni già stanziati. Altri 600mila euro sono stati proposti in overbooking per il parco agricolo che si sta realizzando nell’area delle discariche.

“Si tratta del più massiccio Piano di investimenti che la città abbia mai visto – commenta il Sindaco – Questo è il lascito di quest’Amministrazione alla città. Abbiamo evitato di rifare l’errore di chi ci ha preceduto, che ha concentrato quasi tutte le risorse del PIU Europa al Corso Campano – aggiunge-. Abbiamo scelto di investire in tutta la città, da Piazza Cristoforo Colombo a Via Colonne”.

IN FOTO UN DRAFT DELLA VILLA COMUNALE IN VIA MADONNA DEL PANTANO