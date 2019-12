Dramma della solitudine: Carmine trovato morto in casa sua

Quando i sanitari del servizio di emergenza sono giunti sul posto per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare

MONDRAGONE – Tragedia nella tarda serata di ieri. Il corpo senza di vita di un 51enne è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione di via Rossini.

La vittima si chiamava Carmine Arrichiello. L’allarme è stato lanciato in serata; il 51enne viveva infatti da solo e anche al momento del malore fatale era da solo.

Quando i sanitari, come riportato da Edizione Caserta, del servizio di emergenza sono giunti sul posto per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto per un arresto cardiaco.