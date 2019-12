By Ciro De Liddo

Il video delle telecamere è stato diffuso dalla pagina Facebook “Ciò che vedo in città-SMCV”

Due donne rubano in un’auto e in un furgone in pieno giorno, poi si danno alla fuga

CASERTANO – Due donne rubano in un’auto e in un furgone in pieno giorno, poi si danno alla fuga.

L’episodio è avvenuto in pieno giorno a San Prisco. Due donne, tra cui una probabilmente molto giovane hanno rubato in due auto parcheggiate in una strada che conduce alla Piscina “Circolo Villani”.

Le tecnica con cui le malviventi hanno messo a segno il furto era collaudata tra di loro e in brevissimo tempo sono riuscite nell’intento scappando via senza lasciare traccia. L’accaduto è stato filmato da alcune telecamere poste nelle vicinanze del luogo. Poche ore fa la pagina Facebook, “Ciò che vedo in città – SMCV”, ha diffuso il video sui social.

IL VIDEO:

rubano auto pieno giorno ❌ DUE DONNE RUBANO IN UN'AUTO E IN UN FURGONE IN PIENO GIORNO E SI DANNO ALLA FUGALEGGI ➡️ https://bit.ly/39igEUz(Fonte video: "Ciò che vedo in città-SMCV") Geplaatst door Il Meridiano News op Vrijdag 27 december 2019

