CAMPANIA – Si fa più chiaro lo scenario che interesserà il centro destra per le prossime elezioni in Campania: in una nota, Forza Italia annuncia che in Campania, in merito agli accordi stabiliti che prevedono sia questo partito ad indicare il candidato presidente alla Regione, è confermata la già annunciata candidatura di Stefano Caldoro.

In Calabria, invece, Forza Italia conferma la candidatura a presidente della Regione di Jole Santelli.

