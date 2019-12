GIUGLIANO – Banca della Terra, Conte: adesso si dia valore al patrimonio agricolo comunale.

L’attesa è terminata. Dal mese di gennaio del prossimo anno la “Banca della Terra Campana” diventerà realtà. Quanto annunciato da Nicola Caputo, Consigliere delegato all’Agricoltura del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, spiega Paolo Conte, assessore all’attività agricola del Comune di Giugliano in Campania, rappresenta una grande opportunità per i giovani del nostro territorio che vogliono investire in attività agricole ma anche per la valorizzazione di terreni fino ad oggi abbandonati.

Per ora – precisa Conte – sono disponibili in banca dati solo i terreni appartenenti al demanio regionale. Partirà immediatamente il censimento sul nostro territorio comunale. L’idea di base è, infatti, contrastare l’abbandono dei terreni e delle produzioni agricole, contenere il degrado ambientale e favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

Con la Banca della Terra – conclude Conte – potremo dare ulteriore impulso allo sviluppo del comparto agricolo regionale attraverso la valorizzazione del patrimonio agricolo comunale e il recupero produttivo di terreni incolti e abbandonati da destinare soprattutto ai giovani.

Si tratta quindi una grande occasione per tutti; per i proprietari che possono non avere le forze necessarie per mantenere in produzione i terreni o, semplicemente hanno altri interessi, per tutti coloro invece che hanno voglia di impegnarsi nel lavoro agricolo ma hanno bisogno di un supporto nell’avviamento imprenditoriale e infine, non per minore importanza, per tutto il nostro territorio. Infatti i terreni incolti, non solo costituiscono un rischio, soprattutto nel periodo estivo per gli incendi, ma rappresentano un segnale di degrado per il territorio. Il presidio della nostra campagna attraverso il lavoro agricolo rappresenta uno dei migliori sistemi di conservazione e di valorizzazione del paesaggio.

COMUNICATO STAMPA

