By Antonio Galluccio

Il Christmas Aperitif di AgorÀ ha accolto giovani e non da tutta la provincia e da Napoli città

Giugliano, il brindisi di Natale porta in piazza Matteotti 10mila persone

GIUGLIANO – 10mila e più persone in una piazza Matteotti che brinda e balla come una grande discoteca all’aperto. Il Christmas Aperitif di AgorÀ di questa sera ha accolto non solo i giuglianesi ma tantissimi giovani anche dei paesi limitrofi e da Napoli città.

Una marea di persone che fino ad ora di cena hanno popolato la piazza che ha accolto un evento divenuto ormai tradizione. I social sono pieni di foto, video, stories ed il successo della serata organizzata da Agorà Wine&more sta facendo il giro del web.

Una piccola rissa tra pochi stupidi avvenuta a fine aperitivo, qualche minuto dopo le 20, non ha rovinato la magica atmosfera che si è respirata per tutta la serata. La notizia della zuffa ha avuto più risalto sui social che in piazza dove gran parte della piazza non si è resa conto di quanto accaduto.

Ora l’attesa è tutta per il brindisi di Capodanno. Con Il Meridiano News che sarà ancora una volta media partner dell’evento e racconterà la serata con video e immagini in diretta. L’appuntamento è per il 31 dicembre dalle ore 17 sempre da AgorÀ.

IL VIDEO IN DIRETTA