By Giovanna Iazzetta

Giugliano, capodanno sicuro: vietati gli alcolici per le vie del centro

GIUGLIANO – Brindisi di fine anno, divieto di consumo e di introduzione di bibite in vetro nelle aree pubbliche tra Via Roma, Corso Campano e Piazza Matteotti. Disposto anche un servizio d’ordine rafforzato da parte di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale. In Piazza Matteotti sarà disponibile anche un’ambulanza.

“Invitiamo tutti a consumare alcolici in maniera responsabile -commenta il Sindaco, Antonio Poziello-. Brindiamo ma senza esagerare, divertiamoci nel rispetto delle persone e senza imbrattare la città”.