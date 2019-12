Giugliano, tutto pronto per il brindisi di fine anno da AgorÀ in piazza Matteotti

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Anche per il Capodanno, cresce in città l’attesa per l’oramai tradizionale brindisi organizzato da AgorÁ Wine & More in piazza Matteotti che quest’anno giunge alla sua nona edizione.

Un brindisi che per molti giuglianesi, e non solo, è divenuto negli anni un appuntamento fisso, un rito obbligatorio da rispettare, per incontrare gli amici e festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno, proprio fino ad un attimo prima del cenone.

A causa dell’inciviltà di pochi sconsiderati soggetti durante l’aperitivo della vigilia di Natale, questa volta la piazza sarà presidiata dalle forze dell’ordine per garantire la totale sicurezza dell’evento per il quale sono attesi ancora circa 10mila persone.

AgorÁ, realtà storica del territorio, dal 2010 promuove durante tutto l’anno eventi sociali, ludici, gastronomici e culturali, aggrega giovani e meno giovani, restando fulcro della movida giuglianese.

IL VIDEO DEL BRINDISI DI NATALE