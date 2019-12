By Ciro De Liddo

Sarà allestito uno spettacolo di video-mapping ispirato al letterato giuglianese, Giambatista Basile, autore di capolavori come “La gatta Cenerentola”

Giugliano, domani la cerimonia di apertura degli eventi di Natale in piazza Matteotti

GIUGLIANO – Domani alle 17 la cerimonia di apertura degli eventi del Natale a Giugliano in piazza Matteotti. Giugliano torna ad essere la città della fiaba.

Prenderà il via venerdì 20 dicembre alle 17 il calendario di eventi del Natale finanziato dalla Città Metropolitana, dal Comune e dalla Regione. Le strade di Giugliano nel periodo natalizio saranno invase da artisti di strada e attori che renderanno il centro storico della città una enorme fiaba vivente del Basile con laboratori creativi per i più piccoli.

In piazza Matteotti, invece, sarà allestito uno spettacolo di video-mapping ispirato al letterato giuglianese, autore di capolavori come “La gatta Cenerentola”. Gli eventi, che dureranno sino a marzo, prevedono anche concerti e appuntamenti culturali nelle chiese della città con esibizioni di artisti del calibro di Enzo Avitabile, La Maschera e La compagnia dei folli.

Soddisfatto il sindaco Antonio Poziello: “Completiamo con queste attività dedicate al Basile il nostro cartellone natalizio che quest’anno prevede anche l’apertura di un museo virtuale dedicato all’artista giuglianese e le luminarie che già da inizio dicembre abbelliscono la città”.

Appuntamento dunque per domani, venerdì 20 dicembre, alle 17 per la proiezione inaugurale del video mapping in piazza Matteotti e a seguire il taglio del nastro del Mira Basile, il nuovo spazio culturale con sede a Palazzo Palumbo.

