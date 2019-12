Giugliano, grave incidente sulla Domitiana: scontro tra un’auto ed un furgoncino

By Gianluca Russo

GIUGLIANO/POZZUOLI – Grave incidente poco fa sulla Domitiana, nel tratto che da Pozzuoli va verso l’uscita di Giugliano. Diversi, secondo molti testimoni, i veicoli coinvolti. Due in particolare, un’utilitaria ed un furgonicino. Sul posto sono giunte ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine. Nel tremendo impatto sono rimaste coinvolte una Fiat Panda, che si è ribaltata, ed un Fiorino. Non sono ancora note le condizioni di probabili, eventuali, feriti.

Secondo alcuni testimoni, il Fiorino era fermo in strada, probabilmente in coda per il traffico, e la Panda lo avrebbe tamponato a velocità sostenuta, ribaltandosi e sbattendo contro il guard rail.

Seguiranno aggiornamenti

FOTO (FACEBOOK):

