By Ciro De Liddo

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla lavorazione del legno avveniva totalmente in modo abusivo. Ora nei guai il titolare

GIUGLIANO – Laboratorio di falegnameria abusivo sequestrato: smaltiva le vernici nelle fogne

In Via Staffetta a Lago Patria, all’interno di un parco privato, gli agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato un garage adibito a falegnameria.

Qui venivano prodotti mobili ed altre produzioni in legno, in assenza di ogni autorizzazione, smaltendo i rifiuti e gli scarti di lavorazione in maniera totalmente abusiva.

Inoltre, le vernici ed i solventi, tutti altamente inquinanti, venivano riversati direttamente in fogna. Sequestrato il locale e denunciati i titolari.

