Anche gli estintori non erano revisionati e quindi non a norma

Giugliano, Nas in azione in casa per anziani. Mancanza di requisiti e cucina in palestra: chiusa

GIUGLIANO – In Giugliano in Campania, a conclusione di una verifica igienico sanitaria eseguita in una casa albergo per anziani, i Carabinieri del NAS hanno accertato la:

A) mancanza dei requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi per le strutture ricettive per anziani,

per cui e’ stata inoltrata all’autorita’ amministrativa competente la richiesta di sospensione “ad

horas” delle attivita’;

B) non attuazione del controllo periodico degli estintori per i quali e’ stato interessato il competente

Comando dei Vigili del Fuoco;

C) assenza della notifica alimentare per l’attivazione del laboratorio-cucina in ambienti in

precedenza autorizzati come palestra, tra l’altro con presenza di situazioni di “non conformita’”

connesse con la mancanza di manutenzione straordinaria alle strutture portanti e pareti, ragion

per cui la parte e’ stata diffidata ad eliminare tali inconvenienti;

D) omessa predisposizione di idonee misure per la prevenzione della legionellosi.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui