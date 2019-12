Giugliano, perde il portafogli al Makerè: cameriere lo ritrova e lo restituisce

GIUGLIANO – Una bella notizia quella che arriva dal noto bar Makerè di Giugliano, nei pressi dell’imbocco dell’asse mediano. Da quanto si apprende da un noto gruppo facebook della città di Giugliano, una donna che è stata lì per un consueto caffè, ha dimenticato il portafogli con all’interno documenti e denaro su uno dei divanetti del bar.

La donna era convinta di averlo perso ma così non è stato. Il cameriere infatti lo ha ritrovato e lo ha consegnato alla cassiera. Quest’ultima, non avendo il numero di cellulare della signora, l’ha contattata su Instagram e l’ha avvisata del ritrovamento.

Entusiasta la proprietaria del portafogli smarrito che elogia tutto lo staff del bar giuglianese.

“Magari gesti come questo possono sembrare scontati, ma purtroppo non lo sono…. Per questo non finirò mai di ringraziarvi! Un esempio di onestà e correttezza.

