Giugliano, rissa a piazza Matteotti: 10 cretini non possono rovinare una gran bella tradizione

GIUGLIANO – Eccoli ripresi in video, sono al massimo in 10 quelli che si sono azzuffati stasera in piazza Matteotti e che hanno dato adito a tantissimi di sparare sentenze social sulla serata, sulla città, sui giuglianesi.

Chiariamo, ciò che è successo è grave. Nel 2020 non si possono tollerare certi comportamenti che si addicono più alla giungla che ad una piazza. Ma da qui a leggere di coltellate, di centinaia di persone coinvolte ce ne passa.

La serata non è stata di certo rovinata dalla zuffa anche perché la maggior parte delle persone che era in piazza non si è accorta di nulla ma ha appreso la notizia dai social dove in tanti ne hanno approfittato per sputare, inspiegabilmente, veleno e sentenze.

Prima di farlo bisognerebbe riflettere sul lavoro e sui sacrifici di quegli imprenditori che ogni anno permettono che questa magnifica tradizione vada avanti, con 10 mila persone che ad ogni vigilia di Natale e Capodanno ballano e brindano in piazza Matteotti.

ECCO IL VIDEO DELLA RISSA