Giugliano, settimana di Natale ricca di eventi: ecco tutti gli appuntamenti

GIUGLIANO – Sarà una settimana ricca di eventi quella che sta per iniziare a Giugliano in Campania. Di seguito infatti, tutte le iniziative che si terranno su tutto il territorio giuglianese a partire da oggi e per tutta la settimana di Natale.

PROGRAMMA EVENTI DI NATALE A GIUGLIANO

>> Sabato 21 dicembre <<

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo) dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:30 – #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

Chiesa della Sacra Famiglia (Via Staffetta – Lago Patria)

ore 20:30 – #Concerto Julia Burduli in ” Notte d’incanto ” con Giovanni Confessore al piano e Gennaro Schiavo alla tromba/flicorno

Scuola media Don Salvatore Vitale (Via Staffetta – Lago Patria)

ore 20:30 – Spettacolo #Cabaret a cura dell’associazione Selene

Via Ripuaria (Zona Centrale – Varcaturo)dalle ore 17:00 alle 19:30 – Stare insieme per emozionarsi sempre a Natale – #Iniziative on the road: Chistmas Piano Bar con Guido Tramontano, The Irishsnap duo, Sax Heart di francesco Gallo, Chistmas Tango, Spazio Hip Hop arte, Mamma Natale fotografo, Ti stringo la mano, Buon futuro, C’è posta per te, Baci e abbracci

Piazza Cristoforo Colombo (Licola Mare)dalle ore 10:00 alle 12:00 – Stare insieme per emozionarsi sempre a Natale – Il Natale dei bambini con artisti di strada, Giochi, musica e #animazione

>> Domenica 22 dicembre <<

Piazza Matteotti dalle 17:00 alle 22:00 – #VIDEOMAPPING – Giugliano Città delle fiabe

dalle 17:00 alle 20:00 – #AngysBubblesShow – Doppio Spettacolo di bolle di sapone

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo) Dalle 10:00 alle 13:30 – dalle 16:00 alle 19:30 – #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

Palazzetto dello Sport di Giugliano (Via Pigna) Ore 18:00 – 3°Trofeo di Natale – Gara di #Judo a cura dell’associazione Il Tempio dello Sport”

Chiesa della Sacra Famiglia (Lago Patria) ore 20:30 #Concerto di Lalla Esposito in “Ti racconto Viviani” con il maestro Luigi Tirozzi

Piazza Cristoforo Colombo (Licola Mare)dalle ore 10:00 alle 12:00 – Stare insieme per emozionarsi sempre a Natale – Il Natale dei bambini con artisti di strada, Giochi, musica e #animazione

Via Ripuaria (Zona Centrale – Varcaturo) dalle ore 17:00 alle 19:30 – Stare insieme per emozionarsi sempre a Natale -#Iniziative on the road: Chistmas Piano Bar con Guido Tramontano, The Irishsnap duo, Sax Heart di francesco Gallo, Chistmas Tango, Spazio Hip Hop arte, Mamma Natale fotografo, Ti stringo la mano, Buon futuro, C’è posta per te, Baci e abbracci

>> Lunedì 23 dicembre <<

Piazza Matteotti dalle 17:00 alle 22:00 – #VIDEOMAPPING – Giugliano Città delle fiabe

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo) Dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:30 #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

#ZTL – Corso Campano(da angolo Via Roma ad angolo Via Marconi)

dalle 17:00 alle 20:00 – #50fiabe in #5giorni – 1°Giornata – Lo cunto de li cunti a cura di Caos Teatro. Sotto 5 portoni dei palazzi del centro storico 5 attori professionisti vestiti da cantastorie leggeranno 10 fiabe diverse in 2 repliche.

Attori e Fiabe:

Stefania Remino(Petrosinella,Verdeprato)

Antimo Navarra(Viola,Cagliso)

Michele Brasilio(La colomba, La schiavetta)

Marina Cioppa(Il serpente, L’orsa)

Vincenzo Bellaiuto (Il catenaccio, il compare)

#ZTL dalle 17:00 alle 20:00 – #Laboratorio “Fiabe in Musica: evocazioni musicali di G.B.Basile” a cura di Ludomusica presso la sala teatro della S.M.S. G.B.Basile

#ZTL dalle 17:00 alle 20:00 – La Compagnia dei #Saltimbachi Spettacolo circense itinerante con 3 artisti di strada

Chiesa della Sacra Famiglia (Via Staffetta – Lago Patria) ore 20:30 – #Concerto di Gianni Mobylia e la Tammurriata Band

Piazza Cristoforo Colombo (Licola Mare) dalle ore 10:00 alle 12:00 – Stare insieme per emozionarsi sempre a Natale – Il Natale dei bambini con artisti di strada, Giochi, musica e #animazione

Via Ripuaria (Zona Centrale – Varcaturo)dalle ore 17:00 alle 19:30 – Stare insieme per emozionarsi sempre a Natale – #Iniziative on the road: Chistmas Piano Bar con Guido Tramontano, The Irishsnap duo, Sax Heart di Francesco Gallo, Chistmas Tango, Spazio Hip Hop arte, Mamma Natale fotografo, Ti stringo la mano, Buon futuro, C’è posta per te, Baci e abbracci

>> Martedì 24 dicembre <<

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo) Dalle 10:00 alle 13:30 – dalle 15:30 alle 18:00 – #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

>> Mercoledì 25 dicembre <<

Villa Comunale di Giugliano dalle 16:00 alle 19:00 – Natale con la #tammurriata #giuglianese – con la partecipazione delle paranze storiche

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)Dalle 10:00 alle 13:30 – #TRENINO di Natale con stazione a Piazza Gramsci

>> Giovedì 26 dicembre <<

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)Dalle 10:00 alle 13:00 – #TRENINO di Natale con stazione a Piazza Gramsci

>> Venerdì 27 dicembre <<

Scuola Media Don Salvatore Vitale – Ore 20:00 – 4°edizione #Premio artistico G.B.Basile – Città di Giugliano in Campania

>> Sabato 28 dicembre <<

Piazza Matteotti dalle 17:00 alle 22:00 – #VIDEOMAPPING – Giugliano Città delle fiabe

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)- Dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:30 #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

#ZTL – Corso Campano (da angolo Via Roma ad angolo Via Marconi) dalle 17:00 alle 20:00 – #50fiabe in #5giorni – 2°Giornata – Lo cunto de li cunti a cura di Caos Teatro – Sotto 5 portoni dei palazzi del centro storico 5 attori professionisti vestiti da cantastorie leggeranno 10 fiabe diverse in 2 repliche

Attori e Fiabe:

Emanuele D’Errico (Cannetella,Penta Mano-Mozza)

Dario Rea(Viso, Sapia Liccarda)

Fulvio Sacco (Lo scarafaggio il topo il grillo, la foresta di agli)

Marina Cioppa(Corvetto, l’ignorante)

Stefania Remino (Rosella, Le tre fate)

#ZTL dalle 17:00 alle 20:00 – #Laboratorio “Fiabe in Musica: evocazioni musicali di G.B.Basile” a cura di Ludomusica presso la sala teatro della S.M.S. G.B.Basile

#ZTL dalle 17:00 alle 20:00 – La Compagnia dei #Saltimbachi – Spettacolo circense itinerante con 3 artisti di strada

Piazza Gramsci dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 – #Teatrino dei burattini gigante dei F.lli #Ferraiolo – 4 repliche della Fiaba “Il gatto con gli Stivali”

Chiesa delle Concezioniste dalle 18:00 alle 19:30 – #WorkShop teatrale su G.B.Basile a cura del drammaturgo Fabio #Pezzurro: approfondimento sui personaggi e monologhi del Basile per ragazzi da 13 a 18 anni

Santuario dell’Annunziata

Ore 21:00 – #Concerto Sacro Sud con #Enzo #Avitabile

Parrocchia San Matteo Apostolo – Stella Maris -7°edizione del #Presepe #Vivente a cura di Don Luigi Pugliese

>> Domenica 29 dicembre <<

Piazza Matteotti dalle 17:00 alle 22:00 – #VIDEOMAPPING – Giugliano Città delle fiabe

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)Dalle 10:00 alle 13:30 – dalle 16:00 alle 19:30 – #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

#ZTL – Corso Campano (da angolo Via Roma ad angolo Via Marconi) dalle 10:00 alle 13:00 – #50fiabe in #5giorni – 3°giornata – Lo cunto de li cunti a cura di Caos Teatro – Sotto 5 portoni dei palazzi del centro storico 5 attori professionisti vestiti da cantastorie leggeranno 10 fiabe diverse in 2 repliche

Attori e Fiabe:

Emanuele D’Errico(La pietra del gallo,i due fratelli)

Michele Brasilio(i tre re bestia,le sette cotennine)

Fulvio Sacco(il dragone,le tre corone)

Marina Cioppa(le die pizzette,i sette colombelli)

Stefania Remino (il corvo, la superbia punita)

#ZTL dalle 10:00 alle 13:00 – #Laboratorio “Fiabe in Musica: evocazioni musicali di G.B.Basile” a cura di Ludomusica presso la sala teatro della S.M.S. G.B.Basile

#ZTL dalle 10:00 alle 13:00 – La Compagnia dei #Saltimbachi – Spettacolo circense itinerante con 3 artisti di strada

Chiesa delle Concezioniste dalle 18:00 alle 19:30 – #WorkShop teatrale su G.B.Basile a cura del drammaturgo Fabio #Pezzurro: approfondimento sui personaggi e monologhi del Basile per ragazzi dai 13 ai 18 anni

Chiesa delle Concezioniste ore 20:00 – #Concerto di #Francesco #Lettieri – vincitore di Musicultura 2019

Santuario dell’Annunziata dalle 20:00 alle 21:30

17° #Concerto natalizio dell’Accademia Musicale #Liliarum

Parrocchia San Matteo Apostolo – Stella Maris – 7°edizione del #Presepe #Vivente a cura di Don Luigi Pugliese

Centro storico (da Via Agazzi a P. Annunziata – da Via Licante a Piazza Gramsci – da Via Roma a P.Matteotti) dalle 10:00 alle 13:00 – dalle 16:00 alle 19:00- #Sfilata dei #Sbandieratori Città Regia Cavensi

>> Lunedì 30 dicembre <<

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)Dalle 10:00 alle 13:30 – dalle 16:00 alle 19:30 – #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

Chiesa delle Concezioniste dalle 18:00 alle 19:30 – #WorkShop teatrale su G.B.Basile a cura del drammaturgo Fabio Pezzurro: approfondimento sui personaggi e sui monologhi del Basile per ragazzi dai 13 ai 18 anni

Chiesa delle Concezioniste ore 20:00 – I #Solisti di #Napoli in #Concerto: i grandi classici, musiche da film e brani natalizi

>> Martedì 31 dicembre <<

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)Dalle 10:00 alle 13:30 – dalle 15:30 alle 18:00 – #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

>> Mercoledì 1 gennaio <<

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)Dalle 10:00 alle 13:30 – #TRENINO di Natale con stazione a Piazza Gramsci

>> Sabato 04 gennaio <<

Piazza Matteotti dalle 17:00 alle 22:00 – #VIDEOMAPPING – Giugliano Città delle fiabe

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)Dalle 10:00 alle 13:30 – dalle 16:00 alle 19:30 – #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

#ZTL – Corso Campano (da angolo Via Roma ad angolo Via Marconi) Dalle 17:00 alle 20:00 – #50fiabe in #5giorni – 4°Giornata – Lo cunto de li cunti a cura di Caos Teatro – Sotto 5 portoni dei palazzi del centro storico 5 attori professionisti vestiti da cantastorie leggeranno 10 fiabe diverse in 2 repliche

Attori e Fiabe:

Roberto Solofria(La papera,i mesi)

Antimo Navarra (pinto smalto,il tronco d’oro)

Michele Brasilio(nennillo e nennella i cinque figli)

Marina Cioppa(sole luna e talia, sapia)

Vincenzo Bellaiuto (i tre cedri, la fabia di zoza)

#ZTL Dalle 17:00 alle 20:00 – #Laboratorio “Fiabe in Musica: evocazioni musicali di G.B.Basile” a cura di Ludomusica presso la sala teatro della S.M.S. G.B.Basile

#ZTL Dalle 17:00 alle 20:00 – La Compagnia dei #Saltimbachi – Spettacolo circense itinerante con 3 artisti di strada

Chiesa delle Concezioniste dalle 18:00 alle 19:30 – #WorkShop teatrale su G.B.Basile a cura del drammaturgo Fabio #Pezzurro: approfondimento sui personaggi e sui monologhi del Basile per ragazzi dai 13 ai 18 anni

Sala Teatro Piazza Gramsci ore 21:00

#Concerto di “La #Maschera”

>> Domenica 05 gennaio <<

Piazza Matteotti dalle 17:00 alle 22:00 – #VIDEOMAPPING – Giugliano Città delle fiabe

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)Dalle 10:00 alle 13:30 – dalle 16:00 alle 19:30 – #TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

#ZTL – Corso Campano (da angolo Via Roma ad angolo Via Marconi) Dalle 10:00 alle 13:00 – #50fiabe in #5giorni – 5°giornata – Lo cunto de li cunti a cura di Caos Teatro – Sotto 5 portoni dei palazzi del centro storico 5 attori professionisti vestiti da cantastorie leggeranno 10 fiabe diverse in 2 repliche.

Attori e Fiabe:

Roberto Solofria (Vardiello, Il racconto dell’orso)

Antimo Navarra (Peruonto,La mortella)

Michele Brasilio (Il Mercante,Faccia di Capra)

Marina Cioppa (La pulce,La gatta Cenerentola)

Vincenzo Bellaiuto (La cerva fatata, La vecchia scorticata)

#ZTL Dalle 10:00 alle 13:00 – #Laboratorio “Fiabe in Musica: evocazioni musicali di G.B.Basile” a cura di Ludomusica presso la sala teatro della S.M.S. G.B.Basile

#ZTL Dalle 10:00 alle 13:00 – La Compagnia dei #Saltimbachi – Spettacolo circense itinerante con 3 artisti di strada

Chiesa delle Concezioniste dalle 18:00 alle 19:30 – #WorkShop teatrale su G.B.Basile a cura del drammaturgo Fabio #Pezzurro: approfondimento sui personaggi e sui monologhi del Basile per ragazzi dai 13 ai 18 anni

Parrocchia San Matteo Apostolo – Stella Maris – 7°edizione del #Presepe #Vivente a cura di Don Luigi Pugliese

>> Lunedì 06 gennaio <<

Piazza Matteotti dalle 17:00 alle 22:00 – #VIDEOMAPPING – Giugliano Città delle fiabe

Centro Storico (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo)Dalle 10:00 alle 13:30 – #TRENINO di Natale con stazione a Piazza Gramsci

Piazza Annunziata dalle 19:00 alle 22:30 – La Compagnia dei folli – #Grande #Spettacolo dell’#Epifania

Parrocchia San Matteo Apostolo – Stella Maris – 7°edizione del #Presepe #Vivente a cura di Don Luigi Pugliese

Piazza San Luca dalle 10:00 alle 13:00 – La Compagnia dei #Saltimbachi – #Spettacolo circense itinerante con 3 artisti di strada.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui