Giugliano, sospensione idrica: la data e le zone interessate

E’ stata presa questa decisione a causa dei lavori somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di collettore fognario di Corso Campano

GIUGLIANO – Questa mattina è stato diramato un avviso per tutti i cittadini per quanto riguarda la sospensione idrica del centro prevista per il 27 dicembre.

L’avviso dice: Causa “lavori somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di collettore fognario di Corso Campano antistante Campanile della Chiesa Santa Sofia”, nella giornata di venerdì 27 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazione idrica riguardante la condotta che alimenta le utenze poste sulla condotta in questione e precisamente quelle ricadenti in questo comune nei seguenti tratti di strade cittadine:

via Appia

via Colonne e traverse

via G.B Vico (trav. Comm.to di Stato)

via Antica Giardini e traverse

via Oasi Sacro Cuore e traverse

via Gianfelice e traverse

via Mazzini traverse

via San Vito e traverse

via San Francesco D’Assisi e traverse

via Camposcino e traverse

via F.sco Frezza e traverse

via Cavour

vico Monacelle

via Roma

via F.co Del Forno

Corso Campano e traverse

via Spazzilli

via E.A. Mario

via Rosa Agazzi

via Turati

via F. Durante

via Manzoni

via G. Gigante

via Selva Piccola

via Aporti

via Verdi

I cittadini abitanti di dette strade, pertanto, sono invitati a premunirsi di scorte e/o rifornimenti di emergenza.