Giugliano, terrore in centro. Incendio in casa: gente in strada

GIUGLIANO – Terrore in pieno centro a Giugliano dove in un’abitazione di via Giardini è divampato un incendio. Le fiamme sono visibili da diversi metri di distanza ed in cielo si è alzata una grossa nube di fumo nero.

Sul posto ci sono vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale.

Al momento ancora non si conoscono le cause che hanno fatto divampare l’incendio all’interno dell’appartamento. Fortunatamente sembra che al momento dello scoppio, non fossero presenti i residenti.

Seguiranno aggiornamenti