Gli auguri di Michele Schiano agli amici, grande affluenza all’Ammot nonostante il maltempo

GIUGLIANO – In diverse centinaia, nonostante vento e pioggia da bollino rosso, sono accorsi ieri all’Ammot Cafè di via Marina di Varcaturo per salutare Michele Schiano, consigliere regionale qualianese che ha voluto incontrare amici e sostenitori per il tradizionale scambio di auguri di Natale.

Sala piena per il politico, che ha ricordato nel suo intervento il valore della comunità che prescinde dai momenti elettorali e cammina insieme legata da sentimenti di stima. Non è mancato però un accenno alla prossima campagna che nella primavera del 2020 vedrà la regione Campania al voto per rinnovare l’amministrazione, Schiano ha sposato il progetto di Giorgia Meloni per un sud protagonista e i risultati delle europee, con il fruttuoso sostegno a Raffaele Fitto, è stato testimonianza della bontà della scelta.

Ecco il servizio:

Michele Schiano Ammot 🥂Gli auguri di Michele Schiano agli amici, grande affluenza all'Ammot nonostante il maltempoLEGGI ➡️ http://bit.ly/SchianoAmmot Geplaatst door Il Meridiano News op Maandag 23 december 2019

