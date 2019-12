Illuminazione insufficiente all’eliporto, elisoccorso non può atterrare: muore 50enne

NAPOLI – I soccorsi arrivano tardi donna cardiopatica muore. La donna è deceduta al Loreto Mare di Napoli all’alba, aveva 50 anni.

La donna era stata soccorsa nella serata di ieri dai paramedici del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale Capilupi dell’isola di Capri, dove i medici hanno riscontrato una crisi cardiopolmonare. Secondo i sanitari, la 50enne per salvarsi doveva essere trasferita in una struttura specializzata ed è partita così la corsa contro il tempo per la ricerca. A causa del ritardo dell’elisoccorso dovuto a problemi di illuminazione all’eliporto di Damecuta di Anacapri, la donna si è aggravata ancora di più. L’elicottero dell’ elisoccorso è decollato prima di mezzanotte e si è diretto all’ospedale Cardarelli di Napoli per l’atterraggio. Da qui la paziente è stata trasferita al Loreto Mare per il ricovero. La donna è però morta poco dopo le 5 del mattino.