Quando sono arrivati i vigili del fuoco per l’uomo, rimasto intrappolato nella mansarda, non c’era più nulla da fare

Incendio in uno stabile pieno centro: muore un noto ex primario

BOLOGNA – C’è una vittima nell’incendio che si è sviluppato questa mattina alle 9,30 in un appartamento all’ultimo piano di uno stabile di via Santo Stefano (video), al civico 38. La persona deceduta è un medico in pensione molto noto: Renato Pasquali, 73 anni, è stato primario di Endocrinologia al Sant’Orsola e docente dell’Università di Bologna. Intossicata anche la moglie del medico e i quattro vigili del fuoco che sono stati i primi a intervenire sull’incendio. I pompieri sono stati ricoverati per accertamenti proprio al Sant’Orsola.

Secondo una prima ricostruzione Pasquali e la moglie hanno sentito un’esplosione provenire dalla zona mansardata della casa, dove c’è la caldaia e anche lo studio del medico. L’uomo è salito al piano di sopra di corsa, ma ormai il fumo era molto fitto e le fiamme si sono propagate ai libri e ai mobili di legno dello studio, rendendo la stanza invivibile. A innescare le fiamme (video) potrebbe essere stato un corto circuito della caldaia.

A dare l’allarme è stata la moglie del medico, 70 anni, ma quando sono arrivati i vigili del fuoco per l’uomo, rimasto intrappolato nella mansarda, non c’era più nulla da fare. La moglie, sotto choc, è rimasta intossicata dal fumo e portata al pronto soccorso. Il palazzo dove si è sviluppato il rogo è all’altezza dell’incrocio con via Cartoleria. Per tutta la mattina si è vitso il fumo uscire dalla finestra della mansarda.

FONTE: ILRESTODELCARLINO.IT