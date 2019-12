Inciviltà nel napoletano: parcheggia l’auto in strada e la ritrova con gravi danni

SAN GIORGIO A CREMANO (NA) – Lascia l’auto parcheggiata in strada e, quando la va a riprendere, la ritrova con molti danni. La segnalazione arriva da San Giorgio a Cremano, nel napoletano. A scriverla è Martina.

“Stamattina – spiega la donna in una pagina Facebook dedicata proprio a San Giorgio- ho trovato la mia macchina così, era regolarmente parcheggiata a via Aldo Moro, di fronte la villetta. Ovviamente la m… che mi ha fatto il danno è andata via senza lasciare nessun recapito e senza fare nessuna denuncia. Stamattina ho provveduto a farla io, e spero che riescano a risalire al numero di targa di quella che si presume essere una Toyota Yaris grigia. Se qualcuno ha visto qualcosa, e se magari avesse fatto qualche foto o preso il numero di targa, potrebbe contattarmi in privato?”.

Siamo di fronte, insomma, all’ennesimo episodio di inciviltà gratuita tra Napoli e provincia.

LE FOTO: