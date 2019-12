Koulibaly e Goulham in visita al Santobono: un sorriso per uno dei bimbi meno fortunati

NAPOLI – Un sorriso per uno dei bambini meno fortunati ricoverati in un noto ospedale pediatrico napoletano. I calciatori del Napoli Koulibaly e Goulham si sono recati in visita all’ospedale Santobono Pausilpon a trovare uno dei piccoli malati. I due difensori hanno poi telefonato a Mertens, idolo del bimbo in questione. Come si vede nel video postato dalla pagina della “Fondazione Santobono Pausillipon”, Koulibaly mostra lo smartphone al piccolo ospite della struttura facendolo parlare con Mertens, in videochiamata. I due difensori hanno anche portato regali al bambino regalandogli così un sorriso, nella speranza che il male che lo affligge possa essere debellato in breve tempo.

IL VIDEO: