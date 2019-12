La tradizione del Natale a Napoli: la cena della Vigilia

Nel rispetto della, la cultura culinaria partenopea presenta un vero e proprio format, granitico e difficile da tradire: ilha un carattere ben definito, una sequenza di portate che si ripete rigorosamente da anni. Il primo è quasi sempre a base di pesce (o frutti di mare), il secondo pure segue la linea del primo, con baccalà e capitone fritti (attenzione al capitone, tenetelo sott’occhio in cucina altrimenti vi tocca cercarlo sotto i divani!) che in alcuni casi potrebbero essere sostituiti da portate di carne e verdure. Difficile tradire la scaletta, non impossibile. Qualcuno infatti preferisce la carne già nella prima portata e in tal caso potrebbe comparire in tavola il ragù napoletano

Entrambi i menu sono comunque destinati a convergere sulle stesse scelte al momento del dolce: qui non si scappa, i dolci natalizi napoletani sono dei classici intramontabili, che non prevedono alcuna personalizzazione: gli struffoli, i Roccocò, i mustacciuoli, i susamielli, pasta di mandorle fanno bella presenza in tutti i cesti natalizi che prima o poi si palesano a casa nel periodo di dicembre. E sul fronte dei dolci ultimamente si è riversata la disputa nord/sud che tanto attanaglia gli spiriti più tradizionalisti: sulle tavole delle famiglie napoletane è ormai scontata la presenza di pandoro e panettone, dolci tipici della tradizione settentrionale, che tuttavia riescono a trovare posto anche qui.

Se intendi preparare il classico cenone della vigilia di Natale come si fa a Napoli, segui il menu:

Cenone della Vigilia di Natale (24 Dicembre)

Antipasto

Pesce marinato o polpo all’insalata

Primo

Spaghetti con le vongole (o lupini)

Secondo

Baccalà e capitone fritti



Contorno

Insalata di rinforzo e broccoli al limone

Dolci di Natale

Struffoli, Roccocò, Mustaccioli, Susamielli, pasta di mandorle, Pandoro e Panettone

Frutta

nocciole, noci, prugne secche, fichi secchi, arance, mandarini.