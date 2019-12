La tragedia di Lello, morto a 18 anni: il dolore dei suoi compagni di squadra

NAPOLI – Raffaele Santagata purtroppo non ce l’ha fatta. E’morto a 18 anni il giovane di Melito all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato in seguito ad un intervento chirurgico per un tumore al cervello.

Il ragazzo era in coma e poche ore fa è arrivata la tragica notizia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, soprattutto dai suoi compagni di squadra. Lello, cosi lo chiamavano tutti, era un giocatore di Serie D. Giocava nella Sangiustese, un team calcistico delle Marche.

“La Sangiustese si stringe commossa, attonita e addolorata al dolore della famiglia Santagata per la prematura perdita dell’adorato Raffaele, compagno, amico e ragazzo speciale al quale in questi anni tutti si erano affezionati e che resterà per sempre nei nostri cuori. Ciao fratellino Lello 🖤 riposa in pace”, recita il post Fb dell’Associazione Calcistica San Giustese.

Anche volti noti dello spettacolo, come Nancy Coppola, avevano espresso solidarietà sui social per Lello. Dopo la notizia della sua scomparsa, la cantante scrive: Purtroppo Lello non ce l’ha fatta 😢

Un giovane ragazzo di 18 anni di Melito 219

Mi associo al dolore dei propri cari. Riposa in pace 🙏🏻💔