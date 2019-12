Ladri senza cuore nel giorno di Natale: entrano in casa e rubano i regali sotto l’albero

L’amara sorpresa per una famiglia: portati via anche i giocattoli destinati alla loro bimba

SAN PRISCO (CE) – Ladri senza cuore nella notte di Natale in un comune del casertano. I malviventi, infatti, come riporta ilmattino.it, hanno svaligiato un’abitazione nei pressi della scuola media, a San Prisco. In casa, abitata da una giovane famiglia, papà disoccupato, mamma casalinga e una bambina, non c’era nessuno. In pochi minuti, i balordi hanno portato via un televisore, un paio di orologi, oggetti d’oro e vestiti.

I ladri non si sono fermati neppure davanti a un giocattolo trovato sotto l’albero e acquistato con tanti sacrifici per la piccola. «Siamo rientrati intorno alle 20 – riferisce il papà – e abbiamo trovato la casa a soqquadro. Hanno rubato di tutto, persino i panettoni e le bottiglie di spumante». Sul triste episodio indagano i carabinieri.

IMMAGINE DI REPERTORIO