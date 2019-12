ITALIA – L’Amica Geniale torna a febbraio con la seconda stagione: nuove vite per Lila e Lenù.

Torna, dopo il grande successo della prima stagione, l’Amica Geniale. La serie ambientata in una Napoli degli anni 50, ispirata ai libri della scrittrice Elena Ferrante, dal 10 febbraio sarà in onda in prima visione su Rai1 con i primi episodi della seconda stagione.

Gli eventi del secondo libro de L’amica geniale che porta il sottotitolo di “Storia del nuovo cognome”, riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila, interpretata da Gaia Girace ed Elena, detta Lenù, interpretata da Margherita Mazzucco dovranno affrontare nuove situazioni non sempre facili.

Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso sé stessa. Elena, invece, è una studentessa modello che ha la voglia di abbandonare il rione ma la paura la frena. Durante una vacanza a Ischia, le due amiche ritrovano Nino Sarratore (Francesco Serpico), vecchia conoscenza d’infanzia diventato in questa nuova serie,studente universitario speranzoso in un futuro migliore. L’incontro casuale proietterà le protagoniste in mondi completamente diversi. Lila diventa un’abile venditrice nel negozio di scarpe di proprietà della famiglia. Elena, invece, continua gli studi maturando l’idea di voler frequentare l’università a Pisa.

“L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome” sarà composta da 8 episodi dalla durata ogniuno di 50 minuti. Sempre prodotta da Rai Fiction e con HBO Entertainment e in co-produzione con Umedia, la serie porta sempre la firma nella regia di Saverio Costanzo. Inoltre, la seconda stagione dell’amata serie sarà presentata in anteprima in un evento speciale al cinema. Infatti, i primi due episodi saranno mandati in esclusiva nelle sale italiane il 27, 28 e 29 gennaio. L’evento sarà distribuito da Nexo Itlia.

