By redazione

Litorale domitio, l’esplosione in un palazzo diventa strage: c’è anche la seconda vittima

MONDRAGONE – Assume i contorni della strage la tragedia avvenuta venerdì scorso a Mondragone. Dopo Michele Campoli c’è infatti una seconda vittima. Si tratta di Biagio Consales, il 72enne che era nell’abitazione di via Tessaglia nel momento in cui è esplosa la bombola a gas. Dopo il dramma nel quale perse la vita il povero Campoli, Consales venne trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli.

E’ rimasto ricoverato per 6 giorni, ma a Natale è giunta la notizia più brutta: il 72enne non ce l’ha fatta.

Il rogo si e’ sviluppato nell’abitazione di Campoli a causa dello scoppio di una bombola di gas. Oltre all’uomo deceduto, Michele Campoli, 75 anni, in casa al momento dell’esplosione c’erano la moglie, altri due parenti e una bambina. La piccola e’ rimasta fortunatamente illesa, gli altri tre adulti sono rimasti feriti, ma non sono in gravi condizioni.

FONTE: EDIZIONECASERTA.IT