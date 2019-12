Lutto a Melito proprio nel giorno del santo patrono: Danilo muore a 20 anni a causa di un incidente

MELITO DI NAPOLI – Bruttissimo Santo Stefano a Melito, questo del 2019. Proprio ieri 26 dicembre, infatti, giorno dedicato al patrono del comune a nord di Napoli, si è venuti a conoscenza della morte di Danilo Barletta. Il ragazzo aveva soltanto vent’anni ed è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Milano lo scorso 21 dicembre. Il giovane si era trasferito a Milano soltanto due mesi fa. Subito erano intervenuti i sanitari del 118 ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. Numerosi i messaggi di cordoglio di amici, parenti e conoscenti sui social network per ricordare il giovane.

