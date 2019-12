Lutto a Mugnano: muore la professoressa Paola, molto conosciuta in città

MUGNANO – Città in lutto per la morte della Prof.essa Paola De Vita. La donna, 48 anni, combatteva da anni contro un brutto male e oggi il suo cuore ha cessato di battere.

Amava il suo lavoro e i suoi studenti, insegnava francese alla scuola media Illuminato – Cirino. Infatti questa mattina sono state sospese tutte le manifestazioni scolastiche, previste, natalizie. Anche il sindaco Luigi Sarnataro le ha dedicato un pensiero, attraverso un post su Facebook: “Un saluto alla professoressa Paola de Vita, volata in cielo troppo presto. L’ Amministrazione Comunale porge sentite condoglianze ai familiari e a tutte le persone care. R.I.P.”

Commoventi anche le parole del preside: “Mi hanno appena comunicato che la collega dell’Illuminato/Cirino,Paola De Vita,è volata in cielo. Una profonda commozione ed un dolore intenso per una donna coraggiosa, dignitosa, professionalmente ineccepibile, nonostante le sofferenze. Presente per alunni e docenti che le vorranno bene per sempre.Anni di condivisione e di impegno comuni per la scuola….Ti sia lieve la terra “