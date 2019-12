Lutto in provincia: addio a Luca, 39enne falegname

ALTAVILLA SILENTINA (SA) – La comunità di Altavilla Silentina è sconvolta per l’improvvisa morte di Luca Damiano, 39enne falegname molto conosciuto e ben voluto in città. Come riporta “Voce di Strada”, l’uomo è morto dopo aver accusato forti dolori al petto, dovuti dal fatto che dove sottoporsi a un’operazione chirurgica al cuore per cambiare lo stent.

Era andato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per operarsi, ma purtroppo non ce l’ha fatta. In tanti si sono uniti al dolore della famiglia, così come sono stati numerosi i messaggi di cordoglio anche sui social network. La salma del giovane arriverà oggi a mezzogiorno presso la sua abitazione in contrada Cerrelli.

FONTE: L’OCCHIO DI SALERNO