Lutto nel napoletano: Luca, giovane addetto stampa, muore a soli 22 anni

PORTICI – Lutto a Portici, in provincia di Napoli, per la morte di Luca Alvieri. Il 22enne era un giornalista, addetto stampa della locale squadra di calcio, ed è stato stroncato da un tumore, malattia tristemente definita “male del secolo”.

Tra i messaggi di cordoglio, spicca quello della squadra per cui Luca lavorava:

“La SSD PORTICI 1906 partecipa affranta al lutto della famiglia Alvieri per la perdita del caro Luca, nostro Addetto Stampa. Grazie Luca per tutto il tuo lavoro svolto con passione e dedizione, hai lottato per anni con dignità senza mai lamentarti e da te abbiamo tanto da imparare. Nulla per noi sarà più come prima. In segno di rispetto per Luca e la sua famiglia, prima dell’inizio della gara odierna verrà osservato un minuto di raccoglimento. La squadra inoltre scenderà in campo con lutto al braccio e il risultato verrà aggiornato solo al fischio finale” ha scritto la società sportiva sulla pagina fan”.