Maltempo, ancora danni nel napoletano:trovato morto cucciolo di delfino

By Giovanna Iazzetta

POZZUOLI – Il maltempo di questo giorno ha riportato gravi conseguenze non solo per gli esseri umani ma anche per gli animali. Ad essere penalizzati sono stati soprattutto i delfini.

Il golfo di Napoli, a causa delle raffiche di vento, è stato imperversato da onde alte 5 metri che hanno dato origine a mareggiate e vittima di una di queste è stato un cucciolo di delfino. Il cucciolo, come riportato da Napoli Repubblica, deve aver preso l’orientamento e si spiaggiato sull’arenile del lungomare “Pertini”, a Pozzuoli, in corrispondenza dell’area su cui insiste l’unico lido autorizzato dal Comune. Il ritrovamento del cetaceo morto, con ogni probabilità una stenella, è stato segnalato da un residente.