Maltempo in Campania: chiesto lo stato d’emergenza

NAPOLI – La Giunta Regionale, nella seduta straordinaria di oggi, ha deliberato la richiesta di estensione dello “stato di emergenza” – già avanzata all’inizio del mese per altri eventi meteo avversi – anche alla situazione attuale relativa alle conseguenze delle straordinarie condizioni di maltempo degli ultimi tre giorni. La Giunta Regionale ha deciso di prevedere lo stanziamento di circa 8 milioni di euro, destinati agli interventi d’urgenza per tutti i territori interessati della Campania. La richiesta sarà inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri per la successiva delibera da parte del Governo.

“Si tratta – ha detto il presidente Vincenzo De Luca – di un atto doveroso e destinato innanzitutto alle realtà più colpite, dove sono state sgomberate decine di famiglie, e dove occorrono interventi strutturali di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, ma anche al sostegno delle attività economiche – soprattutto agricoltura, commercio e turismo – che hanno subito un duro colpo”.

