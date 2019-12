Melito, ansia per Raffaele: il 18enne è in coma dopo un’operazione

MELITO – Momenti di grande tensione quelli che stanno vivendo familiari e conoscenti di Raffaele Santagata: il giovane 18enne, di Melito, e sta lottando tra la vita e la morte. Il ragazzo ricopre il ruolo di calciatore per la serie D: veste, infatti, la maglia della Sangiustese, team delle Marche, e si è già messo in evidenza come uno dei migliori giocatori della squadra, ottenendo anche alcune convocazioni in Rappresentativa Nazionale.

Noto a tutti come Lello, si è ammalato gravemente tanto da necessitare un delicato intervento chirurgico: attualmente si trova presso l’ospedale Cardarelli sito a Napoli in coma.

L’intera città di Melito è in preghiera affinché Raffaele si riprenda al più presto: è stato chiesto anche di non sparare fuochi d’artificio durante la notte di San Silvestro in segno di rispetto. Vicinanza alla famiglia e speranza che le condizioni del 18enne migliorino sono state espresse anche in un comunicato della squadra in cui gioca, attraverso queste parole: “La Sangiustese si stringe idealmente a lui e alla sua famiglia in un sentito abbraccio, augurandogli di lottare come un leone anche in questa battaglia, come ha sempre fatto con i colori rossoblù in campo”.

