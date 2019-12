Melito, la tragedia di Raffaele: oggi i funerali

By Antonio Miele

Il ragazzo è morto nella giornata di ieri a seguito di un operazione per un tumore al cervello

MELITO – Una tragedia quella accaduta a Melito, non ci sono altre parole per descrivere la situazione: un ragazzo di 18 anni, Raffaele Santagata, è morto in ospedale a seguito di un operazione.

Il giovane Lello, così chiamato da tutti, era un promessa del calcio e vestiva la maglia della squadra della Sangiustese, un team delle Marche. Il ragazzo era stato operato a causa di un tumore al cervello ma, in seguito all’operazione, è andato in coma per poi morire nella giornata di ieri all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti nei confronti della famiglia per il grave lutto: tra cui la cantante Nancy Coppola che ha chiesto ai cittadini abitanti del rione 219 di Melito di evitare di sparare fuochi d’artificio in segno di rispetto.

I funerali partiranno oggi alle 12.00 dal rione 219 e arriveranno nella chiesa ‘Santa Maria Delle Grazie’ alle ore 13.00.

