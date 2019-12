Melito sconvolta dalla morte di Lello: “Niente fuochi d’artificio a Capodanno in segno di lutto”

MELITO – Raffaele Santagata, per tutti Lello, non ce l’ha fatta, il suo cuore poche ore fa ha cessato di battere. In segno di lutto e rispetto per la morte così prematura del giovane, i commercianti e i cittadini del Rione 219, dove abitava il ragazzo con la sua famiglia, attraverso i social invitano tutta la cittadinanza a non sparare i fuochi d’artificio per la notte di Capodanno.

La richiesta era avvenuta già qualche giorno fa, quando Lello era ancora in vita, e a lanciarla era stata la nota cantante partenopea Nancy Coppola. La cantante attraverso i social aveva fatto sapere: “Invito tutti gli abitanti del rione 219 ( MELITO) ad evitare di sparare fuochi d’artificio la notte del 31 dicembre in segno di rispetto e sostegno per nostro fratello/figlio/nipote Lello Santagata che abbiamo visto crescere. Spero che quest’iniziativa sia ben gradita da parte di tutti poichè ciò che sta attraversando Lello potrebbe capitare a tutti noi. Lello lo abbiamo visto crescere e ci auguriamo che ritorni al più presto a sorridere. Un forte abbraccio alla sua famiglia. Pregate.”

Oggi quella richiesta pare trovare conferma, i cittadini sembrano essere propensi a rispettare tale richiesta che si sta diffondendo sempre più sui social.

Il 18enne è deceduto al Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato in seguito ad un intervento chirurgico per un tumore al cervello.